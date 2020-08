PREMIERLIGA VRAĆA STARO PRAVILO: Klubovi misle da je veći broj zamjena u utakmici više značio jakim i bogatim momčadima

Engleska Premier liga vraća se na staro pravilo kad su u pitanju izmjene igrača tijekom utakmice, pa će u predstojećoj sezoni ponovno biti dozvoljene tri izmjene, odlučeno je u četvrtak na sastanku klubova Premier lige.

Nakon nastavka nogometne sezone poslije korona-pauze Fifa je dozvolila pet izmjena kako bi se izbjegle ozljede i umor nogometaša zbog zgusnutog kalendara. To su prihvatile gotovo sve lige, pa tako i Premier liga. No, engleski klubovi su se odlučili na povratak na staro pravilo, jer smatraju da pet izmjena pogoduje jakim i bogatim momčadima.

The Premier League will return to just three substitutions next season, after clubs voted against continuing to allow five in one match. pic.twitter.com/H3rt1w9fQT

— Goal (@goal) August 6, 2020