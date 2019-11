PREKRASNA VIJEST IZ PORTUGALA: Legendarni nogometaš pola godine nakon infarkta ponovno trenira

Legendarni Španjolac pokazao je da njegov oporavak ide vrlo dobro

Legendarni španjolski vratar i član portugalskog Porta Iker Casillas šest mjeseci nakon što je pretrpio srcčani udar ponovno trenira.

Casillas je na Twitteru objavuio fotografiju svojih kopački uz opis: “Opet ih koristim nakon šest mjeseci i tri dana”

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla… ✌️ pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019

Casillas je srčabni udar doživio na treningu Porta prije pola godine. Kako su javili portugalski mediji, legendarni vratar se nije dobro osjećao nakon treninga nakon čega je hitno prevezen u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili kako je pretrpio srčani udar. Odmah je bio operiran i nije bio u životnoj opasnosti.

‘Samo polako…’

Nakon što je preživio srčani udar, svi su mislili da će objaviti kraj karijere i posvetiti se mirnijem životu, no on to nije htio učiniti.

“Ne, ne idem u mirovinu. Znat ćete kada dođe taj dan, ali on još nije stigao. Do tada, samo polako. Jučer sam imao pregled kod doktora Felipea Maceda i sve je prošlo dobro. To su sjajne vijesti i želio sam ih podijeliti s vama”, odgovorio je na te glasine.

Ne namjerava prestati

Čini se kako Casillasu mirovina nije ozbiljna opcija i da bismo ga mogli još neko vrijeme gledati na travnjaku.

On definitvno radi sve što može da to i bude tako.