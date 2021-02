U susretu 25. kola francuskog nogometnog prvenstva Monaco i Lorinet su odigrali 2-2 nakon što je momčad Nike Kovača izjednačila golom u trećoj minuti sudačke nadoknade. Lorinet je vodio 1-0 i 2-1, no momčad Nike Kovača je ipak uspjela izvući bod. Oba gola za Monaco zabio je Wissem Ben Yedder (48-11m, 90+3), dok je dvostruki strijelac za Lorient bio Terem Moffi (8-11m, 62).

Moffi je u osmoj minuti iz jedanaesterca doveo Lorient u vodstvo, Ben Yedder je izjednačio u 48. minuti, također iz kaznenog udarca, da bi nigerijski napadač u 62. minuti doveo Lorient u novu prednost. Kada se već činilo kako će gosti do tri boda, Ben Yedder je u trećoj minuti nadoknade zabio svoj 13. gol ove sezone za konačnih 2-2.

