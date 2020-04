PREDSJEDNIK ŠPANJOLSKOG KLUBA JAVNO POZVAO VATRENOG DA IM SE PRIDRUŽI: ‘Jako mi se sviđa, naša vrata su mu otvorena’

Svi žele iskoristiti činjenicu da ga se klub pokušava riješiti

Predsjednik Villarreala Fernando Roig otvoreno je pozvao Ivana Rakitića da dođe u njegov klub.

“Jako mi se sviđa, ako želi doći kod nas vrata su mu otvorena”; rekao je Roig za Cadenu Cope.

Hrvatski reprezentativac, međutim, ima drugačije planove. Ne ostane li u. Barceloni do isteka ugovora iduće godine, cilj mu je vratiti s eu Sevillu.Gdje bi ga također dočekali raširenih ruku. NO da bi se to ostvarilo Barca će mu morati spustiti cijenu, a on će se također morati žrtvovati jer mu bivši klub neće moći dati plaću kakvu ima na Camo Nou. a bilo je govora da je ona osam milijuna eura godišnje.

Dokapetan Vatrenih rekao je, inače, u četvrtak u intervjuu za španjolske novine Marca kako se nalazi u najboljem trenutku svoje karijere a da se njegova situacija u Barceloni nije promijenila. Želi ostati ondje i osvajati trofeje.

Villarreal chief interested in Ivan Rakitic https://t.co/xKE4kzL0n7 — SPORT English (@Sport_EN) April 30, 2020

Najbolji trenutak

“Nalazim se u najboljem trenutku svoje karijere, u najboljim godinama, a to mi je posebna motivacija. Uvjeren sam u ono što mogu pružiti a to ću i ostvariti”, rekao je 32-godišnji Rakitić.

Veznom igraču istječe ugovor s Barcelonom 30. lipnja 2021. godine, a mediji su proteklih tjedana nagađali o njegovom mogućem odlasku na kraju sezone jer ga klub navodno želi prodati.

“Sportska zrelost koju su sam dosegnuo mi omogućuje da sve razumijem puno bolje. Ne žalim nizačim. Uvijek nastojim dati maksimum za svoju ekipu, za svoje, i za sebe”, istaknuo je. Više o njegovom velikom intervjuu pročitajte OVDJE.