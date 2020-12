Brazilac Neymar (28) jedan je od najboljih svjetskih nogometaša i glavni igrač francuskog prvaka Paris Saint Germaina, u koji je stigao 2017. godine u rekordnom transferu od 222 milijuna eura iz Barcelone.

[VIDEO] NEYMAR SHOW NA PARKU PRINČEVA: O njegovom prvom golu pričat će se još danima, pogledajte što je Brazilac radio

Neymar se od tada često povezivao s povratkom u Barcelonu ili transfer u redove nekog rugog velikana, ali novi transfer se nije ostvario i do današnjeg dana i dalje je član PSG-a, s kojim mu ugovor traje do ljeta 2022. godine.

Nedavno je španjolski sportski list Marca objavio da će Neymar još neko vijeme ostati u Parizu jer je jako blizu produživanja ugovora s PSG-om.

Neymar is the only player to reach 20 Champions League goals for two different teams 🎯 pic.twitter.com/qPnJIQf6QP

— B/R Football (@brfootball) December 9, 2020