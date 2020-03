Boban je bio zadužen za sportsku politiku kluba

Predsjednik Milana Paolo Scaroni osvrnuo se na događanja u klubu i odlaska Zvonimira Bobana. ovim putem dao je podršku Ivanu Gazidisu, kojeg je bivši Vatreni prozvao da mu je radio iza leđa zbog čega je na kraju dobio otkaz.

POTRES SA SAN SIRU: Zlatan poludio kad je vidio što se dogodilo s Bobanom, sazvao hitan sastanak s prvim čovjekom kluba

“Nisam zadužen za sportski dio kluba, ali moram podsjetiti da je Elliot Menagement spasio klub. Preuzeli su ga u osjetljivom trenutku i uložili 250 milijuna eura i zaposlili čovjeka poput Ivana Gazidisa. On je apsolutni profesionalac i vjerujem da će uskoro stići nagrada za njegov posao. Nadam se i da će Maldini ostati. Kao biznismen vam kažem da kada menadžeri žele dati intervju moraju dobiti pristanak. Ne mogu se samo ustati i reći sve što žele jer to dovodi do konfuzije. To vrijedi i za mene kao predsjednika. Sačuvati imidž kluba je nužno”, rekao je Scaroni za Corriere della Sera i tako se osvrnuo na Bobanov intervju za Gazzettu u kojoj je kritizirao Gazidisa. Potom je pohvalio trenera Stefana Piolija.

“Napravio je odličan posao. Moramo biti strpljivi. međutim , ako se uzmu svi problemi koji se trenutačno događaju u zemlji zbog koronavirusa, nogomet, Milan i odlazak Zvonimira Bobana, koji mi je jako drag, nisu mi trenutačno prioritet”, poručio je šef Milana.

Nakon odlaska Bobana pod upitnikom se našla sudbina Zlatana Ibrahimovića, kojeg je Hrvat vratio na San Siro. Također, nije jasno i što će biti s Gianluigijem Donnarummom.

“Obožavam njih dvojicu, ali sve je na Gazidisu”, završio je.