Novi predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić preuzeo je tu funkciju prije mjesec dana i nakon toga je splitski klub doživio velike promjene.

Poljud su napustili dotadašnji sportski direktor Ivan Kepčija i savjetnik predsjednika Mario Stanić, a na mjestu trenera je dotadašnji voditelj Akademije Boro Primorac zamijenio Harija Vukasa i s Bijelima ostvario jedan remi i dvije pobjede.

