PREDSJEDNIK FIFE GIANNI INFANTINO ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: Ima blaže simptome, u samoizolaciji će biti najmanje deset dana

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino saznao je u utorak da je pozitivan na koronavirus i da je u samoizolaciji, objavila je svjetska krovna nogometna organizacija.

Pedesetogodišnji Infantino “ima blaže simptome” i ostat će u samoizolaciji “namjmanje deset dana”, dodaje se u priopćenju FIFA-e.

FIFA President Gianni Infantino has tested positive for the coronavirus.

He has mild symptoms and is self-isolating, according to a statement from FIFA. pic.twitter.com/ADjeUEFcdP

