PREDATOR POLUDIO ZBOG MIOČIĆA: ‘Ne znam što se događa. Prognoze? S lakoćom se može reći kako će Cormier pobijediti, ali…’

Cormier i Stipe Miočić obračunat će se 17. kolovoza na UFC 241 priredbi u Anaheimu

Kamerunsko-francuski MMA borac Francis ‘Predator’ Ngannou osvrnuo se na borbu za naslov teškaškog prvaka između Daniela Cormiera i Stipe Miočića.

“Teško je prognozirati revanš. Ako gledate prvu borbu, s lakoćom možete reći kako će Cormier pobijediti. Ali opet, znamo da je Miočić izuzetno čvrst. Ako borba ode na pet rundi, on to može izvesti. Tko će pobijediti? Ne znam, možda onaj koji je više gladan pobjede. A mislim da je u ovom trenutku to Miočić…”, rekao je za UFC Unfiltered, javlja Fightsite.

Godinu dana čekanja

Američko-hrvatski borac na revanš je čekao godinu dana, a Ngannou smatra da se to trebalo dogoditi ranije.

“Mislim da su Miočiću trebali dati taj revanš još davno. Prošlo je godinu dana i ne znam koji se vrag događa, ali on je po meni zaslužio ekspresni revanš”, naglasio je Ngannou, pred kojim je borba s Juniorom dos Santosom.

Prođe li ga, vjerojatno će biti idući izazivač za naslov. To potencijalno znači da bi morao dobiti priliku osvetiti se Miočiću za bolan poraz. Njihova borba na rasporedu je 29. lipnja u Minneapolisu.