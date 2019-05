PRED SPLIĆANIMA JE UTAKMICA KOJU MORAJU DOBITI: Hajdukov trener otkrio koga će simpatizirati u finalu Lige prvaka

Hajduk u petak dočekuje Slaven Belupo na svom Poljudu

Slaven Belupo gostovat će u petak na Poljudu i bit će to protivnik kojeg Hajduk mora pobijediti u velikoj borbi za Europu. Posljednji put to je učinio onim spektakularnim preokretom u Koprivnici.

“Za nas je to bila utakmica koju sam osobno doživio na poseban način. U simbiozi s navijačima smo pobijedili. Definitivno utakmica koja će obilježiti ovu polusezonu”, prisjetio se Siniša Oreščanin.

Bez Krstanovića

Podsjetio je odmah Hajdukov trener da Koprivničane na Poljudu nisu pobijedili još od 2017. godine, a sada se popravila i kadrovska situacija. Vraćaju se Bradarić i Jairo.

“I Lopez je spreman, Delića kao i sve igrače iz B ekipe stalno gledamo. Ali znate da sastav za utakmicu neću javno iznositi.”

Potom je Oreščanin pohvalio goste.

“Krstanović ne dolazi, ali meni Belupo jako dobro izgleda kao momčad i definitivno imam osjećaj da neće biti jednostavno. Kao, lakši nam je ciklus, ali Belupo je u dobrom raspoloženju, dolazi rasterećeni. Mislim da znam i kako će igrati, držim da će to biti zahtjevna utakmica. Vrlo vjerojatno će to biti i zadnja pred publikom ove sezone. Zato želim da budemo svi zajedno. I da budemo strpljivi. Znam, svi bi htjeli da bude pogodak u prvih 20 minuta, svi bi željeli da to igra “teče kao rijeka”. Ali kad ne ide, moramo imati puno strpljenja.”

Hajdukova obrana nije baš briljirala u posljednjim utakmicama.

Za Tottenham u finalu

“Čaša je došla do vrha. Nije lako cijelo proljeće igrati tako da primaš pogodak svaku treću utakmicu. Osjeti se da je sezona došla kraju.”

Nije htio Oreščanin o statusu igrača koji nemaju ugovor da ostanu na Poljudu, ali zato jest o Ligi prvaka.

“Bio je užitak gledati. Obje utakmice su pokazale kuda ide današnji nogomet.”

Za kraj je otkrio za koga će navijati.

“Hm…. Moje su simpatije na strani Tottenhama.”