PRAVA ISTINA O ODNOSU KUKOČA I PIPPENA: ‘Sve što se tada pričalo nije bilo točno. Dogodilo se baš suprotno’

Odnos dvojice igrača od samog početka se smatrao klimavim, čemu su pridonijeli i američki mediji

Dolaskom Tonija Kukoča u Chicago Bullse pojavila se priča o netrpeljivosti Scottieja Pippena prema njemu. Najviše zasluga za to imao je tadašnji generalni menadžer Jerry Krause. Hrvatski velikan pak otkrio je da to nije bilo tako.

KUKOČ OTKRIO ZANIMLJIV DETALJ: Legenda ispričala kako je Jordan reagirao na njegov komentar o završetku dokumentarca

(PO)NAJVEĆI INCIDENT I TRENUTAK U KARIJERI TONIJA KUKOČA: Pippen ga je zbog ovog dodatno ‘zamrzio’; ‘Smatrao sam to uvredom’

“Stalno govorim i uvijek ću reći – on mi je najviše pomogao od svih suigrača u Chicagu. On je dobra osoba, nesebičan, ali jednostavno iz nekih razloga on ima netrpeljivost prema menadžmentu i Jerryju Krausu. Kada sam došao, doveden sam kao Krausov igrač, pojavile su se neke njegove izjave, čisto da se napravi neka pompa, ali u niti jednom trenutku nisam osjetio da on ima nešto protiv mene. Ako mi je netko pomogao da se naviknem na NBA košarku i neke stvari posložim u svojoj glavi to je bio Scottie Pippen”, rekao je Kukoč u razgovoru za Sport Klub Srbija.

Osvrnuo se tim putem i na dokumentarac ‘Posljednji ples’.

“To su uspomene, bitne stvari koje su se u mom životu dogodile. Drago mi je što sam opet vidio sve te igrač, kako smo izgledali, dobro je vidjeti svu tu dramu koja se događala. Možda sam više bio zainteresiran vidjeti način na koji smo igrali, košarku koja se igrala, čisto da ljudi koji sada gledaju mogu vidjeti s kojim smo mi veseljem igrali, čak i kada se vidi drama koja se događala paralelno sa samom igrom“, poručio je Kukoč.