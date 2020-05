Nekadašnji reprezentativni lijevi bek progovorio je o vremenu dok je branio boje Bayerna

Bivši hrvatski reprezentativac Danijel Pranjić (38) da je veliki intervju za njemački Goal i Spox u kojem se osvrnuo na svoj boravak u Bayernu. Lijevi bek je 2009. za 7,7 milijuna eura stigao iz Heerenveena u Bayern, a 750 tisuća eura od toga on je sam platio.

“Taj je transfer bio jedna od najboljih odluka u mome životu. Dogovorili smo se da ću sufinancirati transfer tako da sam svake odigrane sezone platio 250.000 i nije mi žao. Uvijek sam htio igrati za tako veliki klub i kada sam čuo da me Bayern želi, htio sam postati dijelom tog kluba. To iskustvo, taj doživljaj. Nema novca na svijetu koji vam može zamijeniti iskustvo igranja za Bayern”, kazao je. Tamo mu je dvije godine trener bio Louis van Gaal, a jednu Jupp Heynckes.

Omiljeni trener

“Van Gaal je pazio na svaki detalj. Bio je opsjednut svojom filozofijom igranja što je preciznije moguće. Mi igrači smo od toga jako profitirali. Ja osobno nisam imao boljega trenera u cijeloj svojoj karijeri. Ne samo za mene, za cijelu ekipu je njegovo razmišljanje i njegov rad bio velika pobjeda. Pogledajte samo utakmice Bayerna u razdoblju prije njega i poslije njega. Međutim bio je jako teška osoba. Ja nisam imao problema s njim, ali on je takav trener s kojim možete raditi samo ste momčad godine. Nogometaši su samo ljudi i griješe. Najviše je gnjavio Francka Riberyja. Francku nije bilo lako s njim kao trenerom jer je on inzistirao da Franck bude desetka, a Franck to nije želio. On je još prije Luke Modrića i Arjena Robbena najbolji suigrač s kojim sam ja igrao”, kazao je bivši Vareni.

Što se tiče najtežeg trenutka u Bayernu kazao je da mu je to poraz u finalu Lige prvaka od Intera 2010. Pogotovo jer je presjedio na klupi iako je sve do tad odigrao većinu utakmica.

“To me uništilo. Ako ste igrali većinu utakmica onda očekujete da igrate u finalu. Ali to je nogomet. Navijao sam za momčad. S klupe, ali to nije bilo dovoljno”, rekao je pa je progovorio je o najtežem trenutku u karijeru, općenito.

“To je bio poraz u četvrtfinalu Eura 2008. od Turske. To mi je gore od dva poraza s Bayernom u finalu Lige prvaka jer sam bio na travnjaku. U 120 minuti zabili smo za 1-0 i u idućem napadu primili gol. Nakon toga smo izgubili na penale. Bila je to brutalna večer”, poručio je.

Kovač podbacio?

Odgovorio je potom na pitanje i zašto je Niko Kovač podbacio u Bayernu.

“Ne bit rekao da je podbacio. Rekao bih da je odradio odličan posao. Htio bih vidjeti koji će trener pod takvim pritiskom osvojiti dvostruku krunu. To me podsjetilo na vrijeme dok je bio izbornik. Mnogi ga nisu smatrali Hrvatom nego Nijemcom i bio je pod stalnim pritiskom”, kazao je Pranjić. Osvrnuo se i na tvrdnju da je došlo do razlaza između Kovača i Bayernovih zvijezda.

“Ne mogu to komentirati jer nisam bio tamo, ali mou reći da je Kovač lud trener koji sve radi detaljno i jak je discipliniran. Mogu ga usporediti s Van Gaalom. Opsjednut je uspjehom i ništa ne prepušta slučaju. Moguće je da se neko od igrača nije mogao nositi s njegovim načinom rada. Međutim, vjerujem da mu je presudio medijski pritisak. Da je vodstvo kluba bilo malo strpljivije bio bi vjerojatno još uspješniji”, poručio je Pranjić.