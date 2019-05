POZVALI SU GA NA TRI MJESECA, SPASIO IM JE SEZONU, A SADA SE OPRAŠTA U SUZAMA: Talijanski čudotvorac nije ostao miran do kraja

Snimka koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Talijanski prvoligaš Roma ovu je sezonu završila na šestom mjestu tablice, poziciji koja joj donosi kvalifikacije za Europsku ligu sljedeće sezone, a u zadnjoj utakmici Serije A na svojem je terenu pobijedila Parmu 2:1.

Taj je utakmica bila posebno značajna za jednu osobu, talijanskog trenera Claudija Ranerija, rođenog Rimljanina koji je duboko povezan s tim klubom.

On je ugovor s rimskim klubom potpisao u ožujku, a doveden je kao kratkoročno rješenje do kraja sezone s ciljem da popravi lošu sezonu koju je Roma do tada proživljavala. Zbog ljubavi koju osjeća prema Romi, Ranieri je pristao iako vjerojatno neće voditi ekipu i sljedeće sezone.

U tome je i uspio, stabilizirao je momčad, čak je i umalo izborio Ligu prvaka.

Emotivni oproštaj

Sada, na zadnjoj utakmici, navijači su odlučili zahvaliti Ranijeriju transparentom na kojem je pisalo: ‘Kada si nam trebao, pristao si doći. Sada primi našu veliku zahvalu’. Kada su izvjesili transparent, pjevali su: ‘Claudio Ranieri, jedan od nas’.

Kada je to vidio i čuo, Ranieri nije mogao sakriti emocije, poklonio se tribini i krenula mu je suza iz oka.