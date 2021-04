Engleski nogometni velikani Manchester City i Chelsea odustaju od Superlige, objavio je BBC.

Samo dva dana nakon što je 12 europskih bogataša šokiralo svijet objavom o pokretanju Superlige, “City” i “Bluese” su se očito predomislili.

Chelsea i City bili su dio ‘velike šestorke’ engleskog nogometa – zajedno s Arsenalom, Liverpoolom, Manchester Unitedom i Tottenhamom – koji su pristali pridružiti se novoj ligi.

Međutim, na Stamford Bridgeu i na Etihadu nisu očekivali toliko loše reakcije javnosti i pritisak ne samo navijača već i britanske vlade.

Mediji navode kako se čelnik Chelseaja Roman Abramovič preplašio kako bi sudjelovanje u novom natjecanju moglo nanijeti veliku reputacijsku štetu klubu i potkopati neke od njegovih kampanja i rada u lokalnoj zajednici.

Uoči večerašnje ligaške utakmice Chelsea i Brightona ispred Stamford Bridgea se okupilo više od 1.000 navijača “Bluesa” u znak protesta zbog sudjelovanja u Superligi.

Navijači Bluesa razvili su transparente koji kritiziraju klub zbog odluke da se pridruže kontroverznoj Superligi pozvavši Abramoviča da ‘učini pravu stvar’. “Navijači, a ne kupci”, “Naš klub”, “Želimo naše hladne večeri u Stokeu”, bile su samo neke od poruka Chelseajevih navijača.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc

— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) April 20, 2021