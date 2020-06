POZNATO ŠTO BARCELONA MORA NAPRAVITI AKO ŽELI ISPUNITI NAJVEĆU ŽELJU U PRIJELAZNOM ROKU: ‘Ako to učine, mi ne možemo ništa…’

Ključno pitanje je može li španjolski klub ovog ljeta pokriti tako veliki financijski izdatak

Izvršni direktor Intera Giuseppe Marotta izjavio je da Barcelona mora do 7. srpnja objaviti hoće li aktivirati odštetnu klauzulu te platiti 110 milijuna eura odštete za argentinskog napadača Lautara Martineza (22).

“Inter ne želi prodavati svoje najbolje igrače, već želimo dovoditi pojačanja kao što to rade veliki klubovi. No, u slučaju Lautara Martineza ruke su nam u određenoj mjeri vezane, jer postoji odštetna klauzula od 110 milijuna eura, i ako Barca plati taj iznos i Martinez želi otići, onda mi tu ne možemo ništa. No, Barcelona mora do 7. srpnja dati ponudu, jer odštetna klauzula ima vremensko ograničenje”, kazao je za talijanske medije Giuseppe Marotta.

Spanish giants Barcelona have until 7 July to meet the 110m euro (£98m) release clause for Inter Milan and Argentina striker Lautaro Martinez before it expires. (Sky Sports) pic.twitter.com/fuyHHJaJdC — The Transfer Exchange Show (@TheTransferEx) June 10, 2020

Financijske poteškoće

Prošlog tjedna u medijima se pojavila informacija da je Barcelona već postigla sporazum sa Martinezom o petogodišnjem ugovoru po kojem bi zarađivao 12 milijuna eura po sezoni.

No, jednokratna isplata 110 milijuna eura bila bi veliko opterećenje za proračun Barcelone i pitanje je može li španjolski klub ovog ljeta pokriti tako veliki financijski izdatak budući da su mu prihodi smanjeni zbog pandemije koronavirusa.

Barcelona nudi da dio odštete bude u novcu i dvojicu svojih igrača, Nelsona Semeda i Samuela Umtitija. No, Inter inzistira da odšteta bude isplaćena u novcu, te u cijelosti u jednoj rati.