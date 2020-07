POZNATO KADA POČINJE NOVA SEZONA BUNDESLIGE: Bit će to mjesec dana kasnije nego do sada

Nova sezona njemačke Bundeslige započet će 18. rujna 2020., a trebala bi završiti 22. svibnja 2021., proizlazi iz natjecateljskog kalendara što ga je u petak objavio Njemački nogometni savez (DFB).

Početak nove sezone kasni oko mjesec dana u odnosu na uobičajeni termin, što je posljedica prisilne pauze tijekom prošle sezone koju je poremetila pandemija izazvana širenjem koronavirusa.

The DFB has announced when the new season will start:

📆 Bundesliga: 18th September

📆 DFB-Pokal: 11th September#hahohe pic.twitter.com/G0l3nFaUFV

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) July 10, 2020