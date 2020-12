POZNATO KADA ĆE SE ODIGRATI UTAKMICA LIGE PRVAKA KOJA JE PREKINUTA ZBOG RASIZMA: Taj će dvoboj odlučiti pobjednika skupine

Susret 6. kola skupine G nogometne Lige prvaka između Paris SG-a i Istanbul Basaksehira nastavit će se u srijedu od 18.55 sati, objavio je Europski nogometni savez (UEFA).

“Nakon incidenta koji se dogodio na večerašnjoj utakmici Lige prvaka između Paris SG-a i Istanbul Basaksehira, UEFA je u dogovoru s oba kluba odlučila kako će se preostale minute susreta odigrati sutra s novom sudačkom postavom. Početak nastavka bit će u 18.55 sati.

Istraga vezana uz ovaj incident bit će otvorena odmah”, objavila je UEFA.

Susret između Paris SG-a i Istanbul Basaksekira prekinut je sredinom prvog poluvremena zbog incidenta koji se dogodio kod gostujuće klupe. Pomoćni trener gostujućeg sastava Pierre Webo dobio je crveni karton u 16. minuti, a iz turskog sastava tvrde kako ga je četvrti sudac Coltescu vrijeđao po rasnoj osnovi upotrijebivši riječ “negro”. Uslijedila je 10-minutna rasprava s glavnim sucem Hateganom iz Rumunjske nakon koje je turska momčad napustila travnjak. Odmah potom u svlačionicu se povukla i domaća momčad.

PSG and Istanbul Basaksehir walked off the pitch in Paris after Istanbul assistant manager Pierre Webo said the fourth official racially abused him. pic.twitter.com/fQMgV0H8YG

— B/R Football (@brfootball) December 8, 2020