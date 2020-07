POZNATO KADA BI SE TALIJANSKI NAVIJAČI MOGLI VRATITI NA TRIBINE: Ministar upozorio; ‘Morat ćemo poštivati čitav niz mjera’

Talijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora u razgovoru je za državni radio izjavio kako postoji mogućnost povratka gledatelja na stadione u rujnu kada započne nova sezona talijanskog nogometa.

“Ako će epidemiološka krivulja to dopustiti, navijači bi se mogli vratiti na stadione u rujnu, ali morat ćemo poštivati čitav niz mjera koje se u ovom trenutku proučavaju. Naravno, još ćemo pričekati na to da dopustimo igranje pred punim tribinama”, kazao je Spadafora.

