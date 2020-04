POZNATO JE KADA ĆE SE ODRŽATI KVALIFIKACIJE ZA OI U TOKIJU: ‘Svi će imati dovoljno vremena za ostvarivanje rezultata’

Kvalifikacije i ostvarivanje normi za OI će umjesto uobičajenih četiri mjeseca, trajati od 1. prosinca ove godine do 29. lipnja 2021. godine, osim za maraton i brzo hodanje na 50 kilometara

Međunarodni olimpijski odbor je objavio da će kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju održavati od prosinca ove godine, a ne od 4. travnja do 20. studenoga, što je bio prethodno dogovoreno razdoblje za olimpijske norme.

ZBOG OLIMPIJSKIH IGARA PROMIJENJEN TERMIN SP U ATLETICI: Borba za medalje bit će tek 2022. godine

To znači da će kvalifikacije i ostvarivanje normi za OI u Tokiju, umjesto uobičajenih četiri mjeseca, trajati od 1. prosinca ove godine do 29. lipnja 2021. godine, osim za maraton i brzo hodanje na 50 kilometara, za koje je rok do 31. svibnja 2021.

Čelnici Međunarodnog olimpijskog odora su priopćili kako sve dosad postignute norme vrijede.

“Do prosinca svi rezultati koji budu postignuti vrijediti samo za statistiku, a neće konkurirati za olimpijske norme, dok ljestvicu najboljih svjetskih rezutata nećemo osvježavati ili objavljivati”, kaže se u priopćenju.

Poštena odluka

Olimpijske igre će se održati od 23. srpnja do 8. kolovoza iduće godine.

“Ovu odluku su donijela sva tijela svjetske atletike, kako bi pomogli atletičarima da i situaciji s koronavirusom odrede plan priprema i treninga. Također, vodili smo računa o pravednosti jer će svi imati dovoljno vremena da ostvare rezultate koje bi ih odveli u Tokio”, rekao je predsjednik Međunarodne atletske federacije Sebastian Coe.

On je kazao i kao su polovicu zaposlenika Svjetske atletike poslali na čekanje, ali će svi primati plaću.