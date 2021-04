POZNATO GDJE ĆE MESSI ZAVRŠITI KARIJERU: Potpisuje na tri godine, ali u igri je i jedna golema i neočekivana promjena

Do sada se spominjalo kako bi Messi mogao karijeru nastaviti u PSG-u, Cityju ili čak u MLS-u, ali…

Ponajbolji nogometaš današnjice, Argentinac Lionel Messi, prema svemu sudeći karijeru ipak završava u svojoj matičnoj Barceloni, barem tako tvrdi ESPN.

Navodno, novi predsjednik Joan Laporta sprema Messiju ugovor na još tri godine, ali po znatno drugačijim uvjetima od onih koje je imao do sada. Preciznije, Messi će, ako je vjerovati ESPN-u, zarađivati puno manje.

Sada 33-godišnji Argentinac inkasira oko 70 milijuna eura godišnje, a novom predsjedniku to ne pada napamet plaćati i nudi mu ugovor na čak tri godine kojim bi se nekako kompenziralo drastično smanjenje primanja.

Argentinac ima ugovor s Barcelonom do ljeta i navodno je on u planu imao ostanak, ali uz ugovor na samo godinu dana, kojeg bi onda produživao za po godinu dana. Međutim, Messi bi u tim uvjetima tražio i svoju staru plaću, a to Barcelona više ne može, a vjerojatno niti ne želi plaćati.

U Barcelonu je navodno na pregovore stigao i Messijev otac, a to znači da se nešto gotovo sigurno kuha. Do sada se spominjalo kako bi Messi mogao karijeru nastaviti u PSG-u, Cityju ili čak u MLS-u, ali otkako je u klub došao Laporta sve se više govori o njegovu ostanku.