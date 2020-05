POZNATI TENISAČ PRIVEDEN ZBOG OBILJETLJSKOG NASILJA: Pretukao je suprugu dok je dijete bilo s njima?

Najbolji gruzijski tenisač Nikoloz Basilašvili (28) priveden je u Tbilisiju zbog obiteljskog nasilja.

Basilašvili je završio u pritvoru zbog optužbe da je u prisutnosti djeteta pretukao bivšu suprugu, objavili su gruzijski mediji.

ATP no.27 Nikoloz Basilashvili has been arrested in Georgia on charges of assaulting his ex wife on May 21st in the presence of their child. He has been released on bail and denies the charge, which carries a maximum term of 3 years. Photo: https://t.co/itPxgl6wmS pic.twitter.com/MyIJZvNljR

