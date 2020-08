POZNATI TENISAČ POZITIVAN NA KORONAVIRUS: Benoit Paire sada će propustiti US Open

Francuski tenisač Benoit Paire (ATP – 22.) bio je pozitivan na testiranju za Covid-19 i morat će propustiti ovogodišnji US Open koji u ponedjeljak započinje u New Yorku, objavio je u nedjelju francuski sportski dnevnik L’Equipe.

ĐOKOVIĆ OSVOJIO CINCINNATI I UPISAO SE U POVIJEST: Za 80. naslov u karijeri pobijedio je Miloša Raonića

Paire je bio postavljen za 17. nositelja US Opena i u 1. kolu je trebao igrati protiv poljskog tenisača Kamila Majchrzaka.

Benoit Paire is the first player to test positive at the US Open bubble. Should be replaced by Granollers in the US Open draw. https://t.co/oY5Q4pXa75

— José Morgado (@josemorgado) August 30, 2020