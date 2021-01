POZNATI SVI POLUFINALISTI SVJETSKOG PRVENSTVA: Ovog petka čekaju na prave rukometne poslastice

Rukometaši Danske i Španjolske čine jedan polufinalni par Svjetskog prvenstva u Egiptu, a za drugo mjesto u finalu borit će se Švedska i Francuska. Aktualni svjetski prvaci iz Danske u prvom su četvrtfinalu svladali reprezentaciju domaćina s 39-38 (28-28, 34-34, 35-35) tek boljim izvođenjem sedmeraca.

Mikkel Hansen je s deset pogodaka bio najbolji strijelac Danske, ali se umalo pretvorio u tragičara, kad je zaradio crveni karton na kraju prvog produžetka i omogućio Egipćanima da iz sedmerca izbore drugi produžetak. Po šest golova postigli su Magnus Saugstrup, Lasse Svan i Mathias Gidsel. Junak Danske bio je vratar Niklas Landin koji je u raspucavanju zaustavio dva šuta Egipćana. Domaću reprezentaciju je s 11 pogodaka predvodio Yahia Omar, a osam puta je precizan bio Yehia Elderaa.

Danska će u polufinalu igrati protiv Španjolske koja je sa 31-26 nadigrala dvostruke svjetske doprvake Norvežane. Španjolski vratar Rodrigo Corrales je bio proglašen igračem utakmice za svojih 19 obrana. Alex Dujshebaev je s osam pogodaka bio najefikasniji igrač kod aktualnih europskih prvaka, a šest golova postigao je Ruben Marchan.

🇪🇸🆚🇳🇴 Spain return to the World Championship semi-finals for the first time since 2015 as they defeat Norway in their #Egypt2021 quarter-final, while the Scandinavian side miss the chance to take a third straight medal at the event. pic.twitter.com/sM5Ik5AC1r

— International Handball Federation (@ihf_info) January 27, 2021