POZNATI SVI POLUFINALISTI EUROPSKE LIGE: United, Arsenal i Roma pridružili se Villarrealu, čekaju nas spektakularne utakmice

Osim Villarreala, plasman u polufinale Europske lige izborili su i Arsenal, Manchester United i Roma.

Arsenal je plasman u polufinale izborio gostujućom 4-0 pobjedom protiv praške Slavije nakon što je prvi susret u Londonu završio 1-1. “Topnici” su sve obavili u prvih 25 minuta postigavši tri gola, a strijelci su bili Pepe (18), Lacazette (21-11m) i Saka (24). U nastavku susreta Lacazette je u 77. minuti postavio konačnih 4-0.

Arsenal je nastupio bez Pierrea–Emericka Aubameyanga koji se za vrijeme reprezentativne stanke zarazio malarijom. Nekoliko je dana proveo u bolnici, no sada se osjeća dobro.

30 – Edin Dzeko (30 for AS Roma) is one of the only four players able to score 30+ goals for a single Italian club among #UCL/European Cup and #UEL/UEFA Cup, level with Del Piero (46 for Juventus), Inzaghi (36 for AC Milan) and Shevchenko (33 for AC Milan). Hammer.#RomaAjax pic.twitter.com/JrytADwstR

