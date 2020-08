POZNATI SU SVI ČETVRTFINALISTI EUROPSKE LIGE: Basel i Wolverhamptom popunili zadnja dva mjesta

Nogometaši Basela i Wolverhampton Wanderersa posljednja su dva četvrtfinalista ovosezonske Europske lige, Basel je 1-0 (0-0) domaćom pobjedom protiv Eintrachta u uzvratnom susretu osmine finala potvrdili 3-0 uspjeh iz Frankfurta iz početka ožujka, dok je mnogo zanimljivije bilo na Molineuxu gdje je domaći Wolverhampton svladao grčkog prvaka Olympiacos sa 1-0 (1-0) što mu je uz 1-1 iz prvog susreta u Pireju osiguralo prolazak među posljednjih osam.

U dvoboju Basela i Eintrachta sve je bilo jasno i prije uzvrata, a domaći sastav je bolju igru okrunio i minimalnom pobjedom u četvrtak koju je osigurao Frei u 88. minuti.

Basel će u četvrtfinalu 11. kolovoza u Gelsenkirchenu igrati protiv Šahtara iz Donecka koji je u srijedu izbacio Wolfsburg.

