Bivši hrvatski reprezentativac i član slavne generacije srebrnih iz Rusije, Mario Mandžukić već mjesecima traži novi klub. Mandžukić je ljetos napustio Al-Duhail jer mu se nije svidio tamošnji nogomet i kvaliteta igre, te se odlučio vratiti u Europu kako bi karijeru završio u vrhunskom nogometu. Prema najnovijim informacijama na korak je do moskovskog Lokomotiva. Navodno je dogovorio sve uvjete i trebao bi zarađivati oko tri milijuna eura godišnje.

U međuvremenu, novinar Mundo Deportiva, Francesc Aguilar preporučio ga je Barceloni.

“Ako Barcelona traži napadača kojeg može dovesti bez odštete, Mario Mandžukić je dobra opcija. Bez kluba je nakon odlaska iz katarskog Al-Duhaila. Ima 34 godine, ali je u sjajnoj formi”, napisao novinar Mundo Deportiva na svom Twitteru

🔄 (MANDZUKIĆ): Barcelona are evaluating the option to sign Mario Mandzukić to replace Luis Suarez.

❗He is currently a free agent.#FCB #Transfers 🇭🇷

Via (🔴): @calciomercatoit pic.twitter.com/aGN3yU0rjU

— BarcaBuzz (@Barca_Buzz) September 24, 2020