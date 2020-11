Legendarni argentinski nogometaš Diego Armando Maradona umro je u srijedu od srčanog udara, svega tri tjedna nakon što je proslavio rođendan.

[VIDEO] TRIBUTE TO MARADONA: Bio je heroj našeg vremena, nogometni princ za generacije

Maradona je pretrpio kardiorespiratorni zastoj točno u podne po lokalnom vremenu u svojoj kući u Tigreu u kojoj se oporavljao nakon nedavne operacije na mozgu kojom mu je odstranjen krvni ugrušak.

Novinari argentinskog medija Ole otkrili su kako je izgledao zadnji dan legendarnog nogometaša.

“Te srijede ustao je rano, kao i svih prošlih dana. Doručkovao je, malo prošetao i nakoliko sati kasnije ponovno legao u krevet kako bi se odmorio i vratio energiju. U podne se trebao probuditi i uzeti lijek, ali to se nije dogodilo. U kući su uz njega bili medicinska sestra, psihijatar i psiholog. Kada ga je medicinska sestra otišla probuditi, pronašla ga je bez svijesti i odmah je pozvala hitnu pomoć, koja je stigla jako brzo, ali liječnici nisu mogli ništa učiniti. Srce najboljeg nogometaša u povijesti nije izdržalo”, javio je Ole.

Argentinski mediji saznali su rezultate obdukcije koja je pokazala da je Maradona preminuo u snu od zatajenja srca koje je kao posljedicu imalo akutni plućni edem.

Liječnici su otkrili i proširenu kardiomiopatiju, slabljenje srčanog mišića koji više ne može ispumpati dovoljnu količinu krvi.

Još će se provesti toksikološko i histopatološko testiranje koje će utvrditi je li Maradona prije smrti konzumirao opojna sredstva.

Oko milijun Argentinaca moglo bi tijekom četvrtka i petka sudjelovati u Buenos Airesu na javnom ispraćaju Maradone, izvijestile su u srijedu navečer novine La Nacion i Clarín pozvavši se na neimenovane izvore iz argentinske vlade.

Boca Juniors illuminated Diego Maradona's suite box at the iconic La Bombonera last night.

Only one light shined last night. Unbelievable photos. 💙💛 pic.twitter.com/eGrqyr7y27

— FutbolBible (@FutbolBible) November 26, 2020