POZNATI PRVOLIGAŠ NIJE DOBIO LICENCU ZA PRVU, A NITI DRUGU LIGU: HNS objavio rezultate prvog stupnja licenciranja

Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je u srijedu kako je u prvom stupnju licencu za nastup u Prvoj HNL za sljedeću sezonu izdao za 10 klubova, dok je osam klubova dobilo i licencu za nastup u eurokupovima.

Svih pet skupina kriterija, sportski, infrastrukturni, administracijski i stručnog osoblja, pravni te financijski, za nastup u sljedećoj sezoni ispunili su Dinamo, Gorica, Hajduk, Istra 1961, Lokomotiva, Osijek, Rijeka, Slaven, Šibenik i Varaždin, a uvjete za nastup u Europi od navedenih klubova nemaju samo Šibenik i Varaždin.

Sudeći po objavi na stranici HNS-a, u nezavidnoj situaciji se nalazi poznati hrvatski prvoligaš Inter Zaprešić koji nije dobio licencu za Prvu, a niti Drugu ligu.

Croatia news 2 – Less good news for Inter Zapresic who have been denied a licence to play in either the top or second tier next season, presumably for financial reasons. Sibenik do have a top tier licence so 10 clubs will play as Orijent weren’t granted a top tier licence.

— Richard Wilson (@timomouse) May 20, 2020