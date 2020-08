Nogometaši Bayerna iz Münchena u nedjelju su po šesti put osvojili naslov europskog prvaka. Oni su u finalu Lige prvaka igranom u Lisabonu svladali PSG s 1-0 (0-0) golom Kingsleya Comana u 59. minuti.

DŽENTLMENSKI POTEZ NIKE KOVAČA: Hrvat ispričao što je napravio nakon pobjede Bayerna u finalu Lige prvaka

Jedan od onih koji su ponajviše obilježili ovu sezonu bavarskog kluba zasigurno je Thomas Muller.

Vjerojatno se svi sjećaju da je prošle jeseni bio na rubu odlaska nakon što ga je hrvatski stručnjak Niko Kovač više držao na klupi nego u igri. A nakon što je početkom studenog Hrvat postao bivši, Muller se preporodio. Podsjetio je to u utorak poznati nogometni portal Goal.com.

Thomas Muller for Bayern Munich under Hansi Flick 🇩🇪

🏃‍♂️ 35 appearances

⚽️ 12 goals

🅰️ 20 assists

The same player that was widely reported to be up for sale under Niko Kovac 🤯 pic.twitter.com/3hFB6KbjZD

