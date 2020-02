POZNATI PAROVI OSMINE FINALA EUROPSKE LIGE: Kalinićeva Roma protiv peterostrukog osvajača, Brozović protiv najugodnijeg iznenađenja natjecanja

U švicarskom Nyonu održan je ždrijeb parova osmine finala Europske lige.

DANAS JE ŽDRIJEB OSMINE FINALA EUROPSKE LIGE: Devet Hrvata čeka protivnike, hoćemo li gledati obračun Vatrenih?

U ovoj rundi natjecanja nema nositelja, žedijem je mogo spojiti i klubove iz istih zemalja, no to se nije dogodilo, ali ipak će se odigrat neke vrlo zanimljive utakmice.

Najviše pažnje privlači dvoboj između talijanske Rome, za koju igra hrvatski napadač Nikola Kalinić i peterostrukog osvajača Europske lige Seville te dvoboj Intera hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića s najugodnijim iznenađenjem natjecanja španjolskim Getafeom.

