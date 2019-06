POZNATI NOVINAR POMEO POD SA ŠUKEROM I DRUŠTVOM: Rekao je najveću istinu o slučaju trpanja milijuna u vlastite džepove

HNS je imao rekordne prihode, a dio njih otišao je i na bonuse članovima IO-a

Volio bih kad bi svi hrvatski savezi bili poput nogometnog jer mi nismo na leđima poreznih obveznika nego sami zarađujemo. I u svim drugim savezima dobiju se naknade poslije velikih uspjeha jer netko ipak nosi i odgovornost: zamislite da nismo uspjeli u Rusiji, mi bismo bili i krivci. Tim je riječima predsjednik HNS-a Davor Šuker odgovorio na prozivke da su članovi Izvršnog odbora podijelili 3,2 milijuna kuna.

Ništa u tom ne bi bilo sporno da su oni, a ne igrači, zaradili taj novac, kao i to da Šuker u nekoliko navrata nije pozvao Vladu da pomogne HNS-u u izgradnji nacionalnog stadiona, a to znači da se za to iskoristi novac poreznih obveznika.

Žica lovu za stadion

“Imali smo prije dva dana sastanak s predstavnicima Grada Zagreba i Vlade, i na dobrom smo putu. Neka svatko odradi svoj dio posla i nadam se da ćemo uskoro imati prekrasan stadion, a idealna je lokacija Blato. Idemo korak po korak, ali svi čimbenici zajedno”, rekao je prije nekoliko mjeseci Šuker.

Cijelu ovu situaciju najbolje je opisao poznati hrvatski novinar Bernard Jurišić:

Zbog svega ovoga zanimljivo je podsjetiti na financijsko izvješće za prošlu godinu, ali i reviziju istog koja je došla naknadno. Tamo su detaljno pojašnjeni prihodi i rashodi HNS-a. Osim, naravno, onog dijela kome su točno otišli silni milijuni.

Rekordni prihodi

U razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. HNS je ostvario prihode u iznosu od 435.5 milijuna kuna, a rashode u iznosu od 371.6 milijuna kuna, te ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 63.8 milijuna kuna. Višak prihoda planiraju, prema najavama, koristiti u godinama kada nema završnih natjecanja odnosno kada Savez ostvaruje manjak prihoda nad rashodima.

“Kao i uvijek, planirali smo prvi krug natjecanja na Svjetskom prvenstvu, a zahvaljujući osvojenom srebru došlo je do većih odstupanja i bili bismo sretni kada bi nam sportski rezultati svake dvije godine doveli do odstupanja u odnosu na planirano. Prošla 2018. godina je u odnosu na sve dosadašnje godine daleko najuspješnija financijska godina i ostvaren je više od dvostruko veći budžet u usporedbi sa bilo kojom prethodnom godinom. Nadamo se i u budućnosti uspješnim sportskim natjecanjima, a time i dobrim financijskim rezultatima”, sažela je voditeljica Odjela za računovodstveno-financijske poslove, Ružica Bajrić na predstavljanju financijskog izvješća.

Rast plaća

A vezano uz to posebno je bilo zanimljivo pogledati kako su se trošili novci koje su najvećim dijelom svojim uspjehom zaradili igrači. Rashodi na radnike u odnosu na 2017. porasli s oko 15 milijuna kuna na 35 milijuna kuna. Pritom je na plaće za redovan rad otpalo malo manje od 30 milijuna kuna, dok je lani na isto otišlo malo iznad 13 milijuna kuna. Treba naglasiti da je u tom periodu broj zaposlenih skočio s 53 na 58.

O svemu otme više možete pročitati u tekstu kojeg smo objavili početkom travnja. Tada smo zatražili i pojašnjenje od Saveza.

“Financijsko izvješće koje sadrži podatke o plaćama usvojila je Skupština, koja ujedno ima pravo nadzora te pravo traženja obrazloženja. Izvješće je usvojeno jednoglasno i bez rasprave, što ukazuje da Skupština odobrava poslovnu i financijsku politiku Hrvatskog nogometnog saveza. Stoga se nećemo upuštati u daljnje obrazloženje iznosa. Međutim, napominjemo kako su navedeni troškovi uobičajeno povećani kod sudjelovanja hrvatske nogometne reprezentacije na završnicama Svjetskog ili Europskog prvenstva, s time da je u 2018. godini zbog iznimno dobrog rezultata hrvatske reprezentacije povećanje bilo veće nego prijašnjih godina”, poručili su.

Stigla revizija

Revizija tog izvješća utvrdila je koliko je točno HNS zaradio od nastupa Vatrenih na SP – a to je malo više od 210 milijuna kuna.

U to spadaju ‘prihodi s osnova ostvarenog rezultata drugog mjesta, kao i prava naknada troškova za sudjelovanje na prvenstvu (pripreme, određen broj dnevnica, avionske karte i dr.)’.

Neobično je pak pojašnjenje izvanrednih prihoda u visini od 51 milijun kuna.

Sića od Svetica

“Izvanredni prihodi su ostvareni s osnova naplaćenih potraživanja iz spora s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske u iznosu od 45.626 tisuća kuna, zatim povrata dijela uloženih sredstava u neizgrađeni kamp Svetice 4.778 tisuća kuna, te otpisa obveza iz ranijih godina 625 tisuća kuna”.

HNS je na usluge telefona, pošte i prijevoza lani potrošio 55 milijuna kuna, što je za preko 20 milijuna više nego lani ranije.

“Trošak uključuje sve troškove vezane uz pripreme i organizaciju utakmica svih nogometnih reprezentacija”, stoji u revizijskom izvješću.

Intelektualne i osobne usluge posebno su bile na cijeni u 2018.. Na ih je otišlo 102 milijuna kuna, samo 84 milijuna više nego godinu prije. No, postoji i pojašnjenje za to.

“Intelektualne i osobne usluge uključuju i usluge igrača i trenera zajedno s obračunatim nagrada za uspjeha odigranom Svjetskom prvenstvu u Rusiji”.

Što je s ulaznicama?

Na ostale rashode otišlo je 48 milijuna kuna, a najvećim dijelom odnose se na a trošak kupnje ulaznica za utakmice na Svjetskom prvenstvu. HNS je s druge strane od prodaje istih uprihodio oko 38 milijuna kuna.

“HNS je samo u 2016. godini uprihodio više od 200 milijuna kuna. Većinu toga troše sami na sebe, nagrade igračima, svoje plaće i slično. Tu je 38 milijuna na mobitel, poštanske usluge, prijevoz… 48 milijuna kuna na intelektualne usluge.

Znam da tamo nedostaje intelekta, ali toliko je previše. Nimalo se nisu vratili na temelj, a to je HNL, klubovi, infrastruktura. Oni su svrha sami sebi, nemaju sistem gdje će svi mladi talenti biti produkt sustava, a ne samo slučaja isključivo individualnog rada njihovih obitelji”, riječi su Joška Jeličića koje su lani podigle prašinu i kojima je upozorio na nelogičnosti u troškovima Saveza.