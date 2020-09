Kapetan Barcelone Lionel Messi obavijestio je prošlog tjedna čelne ljude kluba obavijestio da želi otići što prije.

ODGOVOR NA GORUĆE PITANJE KOJI BAŠ SVI ŽELE ZNATI: Zašto Messi zaista želi otići iz Barcelone? Postoji čak deset razloga

On se u nedjelju nije pojavio na obaveznom testiranju ekipe na koronavirus, pa je sve izglednije da Argentinac napušta katalonskog giganta. Navodno je u pregovorima s Manchester Cityjem.

Prema otkupnoj klauzuli, Barcelona je dužna pustiti Messija uz odštetu od 700 milijuna eura. Ako Messi i Barcelona dogovore sporazumni raskid ugovora klauzula ne bi važila.

I dok sve ovo izgleda kao najava pravne bitke, mnogi se još uvijek pitaju zašto zapravo Messi želi otići. Poznati talijanski novinar Tancredi Palmeri iznio je svoju teoriju.

“Arda Turan, Aleix Vidal, Umtiti, Digne, Cillesen, André Gomes, Marlon, Semedo, Coutinho, Dembelé, Paulinho, Yerri Mina, Vidal, Lenglet, Malcom, Arthur, Murillo, Wagué, Todibo, Boateng, Neto, Griezmann, Junior Firpo, Braithwaite, De Jong, Pjanić. To su sva Barcelonina pojačanja od 2015. godine i dato je Messiju dosta i želi otići”, objavio je na Twitteru.

☝️

That’s why Messi is fed up and wants to leave.

He feels that in last 5 years Barcelona have signed players not to enrich the team, but to enrich someone…

And he feels that someone filled their pockets with money counting on fact that Messi’s blanket anyway would cover all

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 1, 2020