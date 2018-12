POZNATI NOVINAR I NAVIJAČ RIVEROVOG RIVALA SLAVI MAMIĆEVU POBJEDU: Pogledajte kako se narugao Argentincima

Al Ain će tako u subotnjem finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojemu će u srijedu od 17.30 sati igrati europski prvak Real Madrid i prvak Azije Kashima Antlers.

Nogometaši Al Aina, prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje vodi hrvatski trener Zoran Mamić, došli su do senzacionalnog uspjeha nakon što su u polufinalu ovogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva na svom terenu svladali prvaka Južne Amerike River Plate nakon izvođenja 11-eraca s ukupnih 7-6 (2-2, 2-2, 1-2).

Ta je vijest, očekivano, obišla svijet, pogotovo ako se zna da ih u finalu vjerojatno očekuje sudar s Real Madridom. Španjolci u srijedu igraju polufinalni susret s japanskom Kashimom.

Objava na Twitteru

Na nju osvrnuo se i poznati novinar i vlasnik portala Mundo Albicelest Roy Nemer, inače pristalica Riverovog najvećeg rivala Boca Juniorsa. U kratkoj objavi na Twitteru narugao se Riveru te je proslavio pobjedu Mamićeve momčadi.

Domaći su, inače, poveli već u 3. minuti kada je Marcus Berg lagano glavom dodirnuo loptu ubačenu iz kornera i prevario nespretnog Armanija na vratima Rivera. Ipak, do kraja prvog poluvremena argentinska je momčad preokrenula rezultat s dva gola Santosa Borrea u 11. i 16. minuti. Početkom nastavka Caio je u 51. minuti izjednačio na 2-2, a rezultat se do isteka 120. minute više nije mijenjao iako je River Plate u 69. minuti imala kazneni udarac, no udarac Gonzala Martineza zaustavila je greda.

Prilikom izvođenja 11-eraca svih pet igrača Al Aina bilo je precizno, kao i prva četiri igrača Rivera, da bi pokušaj Enza Pereza u posljednjoj petoj seriji zaustavio domaći vratar Khalid Eisa.