Još uvijek je pitanje gdje će nastaviti karijere

Iako je prijelazni rok u najjačim ligama završio s otkucajem ponoći ovog ponedjeljka, klubovi do 16. listopada mogu dovesti slobodne igrače, jer tada službeno završava proces registracije.

Poznati nogometni magazin FourFourTwo preporučio je premijerligašima neke od zvijezda koje su im na raspolaganju. Zanimljivo na popis su uvrstili i dvojicu hrvatskih nogometaša, Marija Mandžukića i Alena Halilovića.

“Dok bi se nekoliko igrača s ove liste namučila protiv mlađih suparnika u top ligama, to se ne može reći za Marija Mandžukića. Hrvatski napadač i dalje je stroj, čak i s 34 godine bi i dalje mogao zadati glavobolju elitnim braničima mlađima i deset godina od njega. Mandžukić nije samo snažan i spremam on je raznovrstan, vođa i osvojio je gotovo sve što je mogao tijekom fenomenalne karijere, uključujući deset naslova prvaka i Ligu prvaka. Postoji lista klubova koji ga žele, a on treba odlučiti želi li igrati svakog tjedna ili bi bio sretan da bude zamjena u nekom od top kubova”, navode i preporučuju ga Manchester Cityju, koji je trenutačno u krizi s napadačima.

Za Halilovića ističu kako se ‘Balkanski Messi’ možda puno mučio kako bi se nosio s etiketom jednog od najboljih mladih talenata svjetskog nogometa, ali s 24 godine ima još vremena da oživi karijeru.

“Halilović je 2013. sa samo 16 godina postao najmlađi igrač koji je nastupio za Hrvatsku, ali ofanzivni veznjak, školovan u La Masiji, bio je od odlaska iz Barcelone frustrirajuće nekonzistentan u Hamburgu, Milanu, Las Palmasu i Heerenveenu. Treneri vole projekte, i kad bi opet zaigrao kao što može, klub koji bi ga doveo imao bi ozbiljnu vrijednost u svojim rukama. Bilo bi to jeftino kockanje, a nekoliko klubova bi moglo biti zainteresirano za njegove usluge”, piše FF2 i preporučuju ga Leicester Cityju, kojo prema njima izgledaju lišeni ideja kad James Maddison nije u igri.

Od ostalih igrača u sličnoj situaciji naveli su još Vorma, Clynea, Garaya, Mariappa, Clichyja, Wilsherea, Cabayea, Welbecka i Sturridgea.