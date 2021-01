POZNATI NJEMAČKI PRVOLIGAŠ POTVRDIO NOVOG TRENERA: To im je već četvrti ove sezone

Njemački nogometni prvoligaš Mainz u ponedjeljak je imenovao novoga trenera,a to je nekdašnji igrač kluba Danac Bo Svensson.

Svensson (41) je donedavno bio trener austrijskoga drugoligaša Lieferinga, a sve do preklani je vodio mladu ekipu Mainza.

It's official: Bo Svensson will be our new coach.

Welcome back, coach! 🔴⚪️#Mainz05 pic.twitter.com/q5KVve30T1

— Mainz 05 English (@Mainz05en) January 4, 2021