POZNATI NAPADAČ PONOVNO JE UVLAČIO PLIN ZA SMIJANJE? Mogao bi biti žestoko kažnjen

Napadač engleskog premierligaša Arsenala Alexandre Lacazette našao se u problemima nakon što se na internetu pojavio videozapis na kojem je viđen kako udiše plin iz balona.

Video pokazuje 28-godišnjeg francuskog napadača kao da udiše iz balona sjedeći dok su mu oči zatvorene.

Alexandre Lacazette’s Arsenal career in doubt following second disciplinary #AFC https://t.co/Q1Ydw5vZO8 pic.twitter.com/9nc1q4i2kF

— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) May 18, 2020