POZNATI MENADŽER OBJASNIO ČESIMA KAKO MAMIĆ POSLUJE: ‘Znate li priču o Modriću i Tottenhamu? Zato je najbolji u Europi’

Mogao je završiti u Valenciji, ali je Mamić imao druge planove

Nogometni menadžer Milan Martinović u opširnom je intervjuu za češki Dnes pojasnio kako je poslovao Zdravko Mamić. Točnije pohvalio je njegove pregovaračke vještine te je istaknuo da je bjegunac od hrvatskog pravosuđa jedan od najboljih nogometnih menadžera u Europi.

Biznis prioritet

“Dinamu je biznis prioritet. Klub je u zadnjih pet godina prodao igrače za 150 milijuna eura. Za to je zaslužna strategija Zdravka Mamića. Ima jasnu viziju kako stvoriti momčad od mladih igrača. Ima odličan njuh za biznis. Ispričat ću vam kako je Tottenhamu prodao Luku Modrića. Došao sam mu u siječnju 2008. s ponudom Valencije. Rekao sam mu: ‘Imam ponudu od 15 milijuna eura, nećeš dobiti više’. On mi je rekao: ‘Milan, ne još. Prodat ćemo ga za 20 za pola godine. On je vjerovao. Tottenham se dogodio”, kazao je te je nastavio hvaliti Mamića.

“On je iznimno inteligentan. Dinamo je njegovo dijete. Da se vrati doma završio bi u zavoru. Ja smatram da je on nedužan. Vodi li on Dinamo? Službeno ne, ali ima utjecaja”, dodao je. Napomenuo je i da su njegove zasluge velike i u reprezentaciji.

“Pomogao je stvoriti Modrića, Eduarda, Ćorluku, Lovrena, Mandžukića i druge. On im je vjerovao, podržavao ih i onda ih poslao u svijet. Ulagao je u njih i riskirao jer su se mogli ozlijediti. Modrića je s 18. poslao u Mostar. Vratio se kao najbolji igrač BiH lige, a Mamić mu je rekao da još nije spreman za Dinamo te ga poslao u Zaprešić. To je instinkt. Samo bi luđak mogao 2008. mogao reći da će dobiti toliko novaca”, otkrio je među ostalim.