POZNATI KLUB DOBIO ŽESTOKU KAZNU ZBOG KRŠENJA MJERA: Oduzeli im 12 bodova, bili su uvjerljivo prvi, a sada im visi naslov

Do danas vodeća momčad austrijskog nogometnog prvenstva LASK iz Linza kažnjen je oduzimanjem šest bodova i novčano, zbog kršenja pravila o zaštiti od širenja koronavirusa vezanih za način na koji se provode treninzi, objavili su u četvrtak austrijski mediji.

LASK je prijavljen Disciplinskoj komisiji austrijske lige, jer su njegovi nogometaši trenirali momčadski prije dva tjedna, kad je u Austriji bilo dopušteno samo treniranje u manjim skupinama. Prijava je došla kao rezultat snimke treninga LASK-a koju je dobila nekolicina suparničkih klubova.

Kad je snimka izašla na vidjelo, klub iz Linza se ispričao argumentirajući svoju odluku o održavanju treninga činjenicom da su svi članovi momčadi nekoliko puta imali negativne rezultate na provedenim testiranjima. Linz je zbog ovog prijestupa kažnjen oduzimanjem čak 12 bodova, ali se taj iznos prepolavlja uoči nastavka prvenstva u kojem će se najboljih šest momčadi iz prvog dijela boriti za naslov prvaka, a drugih šest za opstanak u elitnom razredu.

What does this potentially mean for the @OEFBL Championship Group table heading into the restart?

The 12-point deduction from the regular season would be halved into six points and drop them into 2nd place.

