Pandemija je u ožujku uspjela zaustaviti nogomet, ali ples milijuna eura neće

Proslavio je naslov prvaka Engleske. I dugo se grlio s trenerom Jurgenom Kloppom. A onda se pet dana kasnije, prvog dana prijelaznog roka, Dejan Lovren oprostio od kluba u kojem je proveo šest godina. Odigrao je 185 utakmica, zabio 8 pogodaka, osvojio i Ligu prvaka i Premierligu. Pa je nakon objave da odlazi u ruski Zenit, zahvalio navijačima Redsa.

“Vidjeli ste me uplakanog, vidjeli ste me nasmijanog, ali znate da sam dao sve od sebe na terenu. Ne samo na terenu, nego i oko njega. Pokušao sam biti najbolji član kluba i pokazati da mi je doista stalo do ljudi i do navijača Liverpoola. Znate, tužno je. Ali stekao sam ondje puno prijatelja i Liverpool danas ima još jednog navijača u Hrvatskoj”, rekao je Lovren.

Ugovor s omiljenim klubom ruskog predsjednika Vladimira Putina potpisuje na tri godine, a transfer je vrijedan oko 12 milijuna eura.

Rampa je jučer dignuta i u HNL-u, a trgovati se najranije počelo u Bundesligi, 15. srpnja. I tako će biti sve do 5. listopada. Premierligaši također će moći dogovarati transfere do 5. listopada, odnosno do isteka roka za registraciju igrača za europska natjecanja. Dodatnih 11 dana engleski klubovi dobit će kako bi transfere odradili među sobom. Španjolska La Liga svoj će prijelazni rok otvoriti 4. kolovoza, talijanska Serie A 1. rujna. Dok u Francuskoj još nema odluke o međunarodnim transferima.

Kakav prijelazni rok možemo očekivati?

Bogatiji nego što je očekivao

“Ovo su sad nekakve izvanredne okolnosti, ali u ovim izvanrednim okolnostima je puno bogatiji nego što sam očekivao. I mislim da će, ako se ovako nastavi, biti dosta dobar, da će biti aktivan i neki klubovi su me čak i iznenadili. Koronavirus donio je dugu stanku i izazvao krizu, vrijednosti igrača su padale pa rasle i pitanje koliko će klubovi trošiti”, rekao je Marko Naletilić za RTL.

Neće biti kao lani

“Izgleda mi ipak puno pozitivnije u smislu trošenja nego što se predviđalo. Ali da neće biti identičan prijelazni rok kao na primjer prošli ili pretprošli u ovo vrijeme, to sam uvjeren da neće biti. To mora biti puno racionalnije, to uopće nije sporno”, dodao j.

U izvanrednim okolnostima bit će izazov i slagati momčad. Jer listopad i kraj prijelaznog roka još su daleko. U kolovozu slijedi završnica Lige prvaka i Europske lige, potom i kvalifikacije za novu sezonu ta dva Uefina natjecanja. U svoj toj gužvi starta, naravno, i nova sezona nacionalnih prvenstava. A tu su još i reprezentativne obveze u Ligi nacija.

“Dok je prijelazni rok to u principu nije dobro, ali je isto tako i opravdano. Naravno da će to utjecati malo na određene igrače, možda i na predstave nekih momčadi. Ali jednostavno je tako, ovo je izvanredna situacija i to treba tako prihvatiti”, dodao je Naletilić

Pandemija je u ožujku uspjela zaustaviti nogomet, ali ples milijuna eura neće. Transferi se tek zakuhavaju.