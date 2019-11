🗣 "@Filip_Hrgovic's style and ability are similar to Vitali Klitschko" – @JohannDuhaupas 🥊

READ: https://t.co/hFO9UvJEmj 📰

⚫️ #TeamSauerland ⚫️ pic.twitter.com/0weSdjbBxN

— Team Sauerland (@TeamSauerland) November 29, 2019