POZNATA SPORTSKA NOVINARKA MIRTA ŠURJAK KOMENTIRALA SMJENU TRENERA U HAJDUKU: ‘O ovom čovjeku reći ću smo jedno…’

Što god tko mislio o igri Damira Burića reći ću samo jedno,lako je biti general nakon bitke.Nisam kvalificirani nogometni stručnjak,pa s te strane nisam kompetentna ulaziti u ocjene i analize.O ovom čovjeku reći ću samo jedno hvala mu što je uvijek bio i ostao čovjek i gospodin iznad svega,a to je danas vjerujte jako teško i rijetko👏👏