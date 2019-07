POVRATAK LEGENDE: Slavni španjolski vratar dva mjeseca nakon infarkta vraća se na travnjak

Legenda ostaje legenda

Legendarni španjolaski vratar i član portugalskog Porta Iker Casillas dva mjeseca nakon što je pretrpio srcčani udar na treningu vratio se na travnjak. Španjolac je objavio na Twitteru fotografiju sa suigračima uz opis: “Nazad na posao. Prvi dan”.

Njegova objava stiže točno dva mjeseca od dana kada je na treningu Porta doživio srčani udar. Legenda Real Madrida odvedena tada je u bolnicu CUF u Portu.

Kako javljaju Portugalci, Casillas se nije dobro osjećao nakon treninga nakon čega je hitno prevezen u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili kako je pretrpio srčani udar. Odmah je bio operiran i nije bio u životnoj opasnosti.

Nakon što je preživio srčani udar, svi su mislili da će objaviti kraj karijere i posvetiti se mirnijem životu, no on to nije htio učiniti.

“Ne, ne idem u mirovinu. Znat ćete kada dođe taj dan, ali on još nije stigao. Do tada, samo polako. Jučer sam imao pregled kod doktora Felipea Maceda i sve je prošlo dobro. To su sjajne vijesti i želio sam ih podijeliti s vama”, odgovorio je prije mjesec dana na te glasine.

Ne namjerava prestati

Čini se kako Casillasu mirovina nije ozbiljna opcija i da bismo ga mogli još neko vrijeme gledati na travnjaku.

On definitvno radi sve što može da tome i bude tako.