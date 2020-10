POVIJESNI DAN ZA HRVATSKI NOGOMET: Prije točno 30 godina reprezentacija je odigrala prvu utakmicu

Na današnji dan prije točno 30 godina hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je prvu utakmicu pobijedivši na stadionu Maksimir, pred 30.000 gledatelja, reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1.

Povijesni prvi pogodak za Hrvatsku postigao je Aljoša Asanović u 29. minuti, a četiri minute kasnije Ivan Cvjetković zabio je za 2-0. Za Amerikance je pogodak postigao Troy Dayak u 80. minuti.

Taj 17. listopada 1990. godine zauvijek će ostati urezan u povijest hrvatskog nogometa. Reprezentaciju je vodio izbornik Dražan Jerković, a nastupili su Dražen Ladić, Zoran Vulić, Drago Čelić, Darko Dražić, Vlado Kasalo, Saša Peršon, Kujtim Shala, Zlatko Kranjčar, Ivan Cvjetković, Aljoša Asanović i Marko Mlinarić, kao i pričuve Tonči Gabrić, Gregor Židan i Mladen Mladenović.

🇭🇷🤝🇺🇸 Thank you @ussoccer and @USMNT, for having the desire and courage to come to #Croatia in those turbulent times! It was a pleasure to host you in Zagreb, and this encounter will always be remembered. #BeProud #OTD #Vatreni🔥 https://t.co/QCAAVKyuMG

— HNS (@HNS_CFF) October 17, 2020