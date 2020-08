POVIJESNA ODLUKA NIZOZEMACA, NOGOMETAŠICA ĆE IGRATI ZA MUŠKU EKIPU: ‘U nogometu mora biti prostora za sve…’

Nizozemski nogometni savez (KNVB) izdao je dozvolu 19-godišnjoj Elle Fokkemi, članici amaterskog četvrtoligaša Foarut, da postane prva seniorka koja će zaigrati za mušku ekipu.

Dosada su igračice smjele nastupati za amaterske momčadi u mlađim dobnim kategorijama nakon čega su mogle nastaviti igrati ili u ženskim ekipama ili u muškim B ekipama.

A groundbreaking moment in football history. The Dutch Football Federation have granted permission for a female player to join fourth-tier VV Foarut for the 2020-21 season 👏 https://t.co/IJSML330wt

— SPORTbible (@sportbible) August 5, 2020