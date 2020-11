Legendarni Argentinac i ponajbolji nogometaš u povijesti Diego Armando Maradona (60) preminuo je ove srijede zbog plućnog edema, a u u njegovoj zemlji je zbog toga proglašena trodnevna žalost.

Lijes s Maradoninim tijelom bio je izložen u predsjedničkoj palači, ispred koje se stvorio kilometarski red koji se pružao kroz 20 gradskih blokova, a nebrojeni nogometaši, treneri i nogometni uglednici su poslali svoje poruke kojima su se oprostili od legendarnog Diega.

Maradona je početkom studenog završio u bolnici, a zbog krvarenja u mozgu hitno je operiran. “Mali zeleni” se, barem je tako izgledalo, sjajno i brzo oporavio. Međutim, u bolnici su mu dijagnosticirani i znakovi apstinencijske krize zbog čega je i oporavak došao pod znak pitanja te je prebačen u dobro čuvanu ekskluzivnu kliniku za odvikavanje u okolici Buenos Airesa.

Prije desetak dana je oporavak nastavio kod kuće, međutim, u srijedu je preminuo.

Jedan od najvećih nogometaša koje je svijet ikad vidio, pretrpio je i bezbroj neuspjeha i skandala tijekom godina koji su prijetili da će zauvijek okaljati njegovo nasljeđe.

No, kao što je i sam Maradona izjavio, lopta se ne može zaprljati. Bez obzira na sve njegove incidente, ludorije, te probleme s alkoholom i drogom, on je ostao fascinantna figura.

“Vodi se istraga oko Diegove smrti, ljudi upiru prstima u ono što se moglo učiniti, ali to je nešto što se može primijeniti na njegov cijeli život. Diego je cijeli svoj život bio sam, ljude je samo zanimao Maradona. Diego je prestao biti Diego kad je napunio 17 godina. Bilo se jako teško nositi s njim kao osobom jer je bio jako krhak, pun nesigurnosti, skroman i dobra osoba. Imam 20 godina lijepih sjećanja s njim”, rekao je Maradonin dobar prijatelj Stefano Ceci za Radio Kiss Kiss.

Stefano Ceci, amigo de Maradona en @cielosports: "El cumpleaños de Diego no me lo pierdo, estoy planificando como ir, seguramente vaya desde Dubai a Uruguay y de ahí en barco a Argentina. Pero no me lo voy a perder". pic.twitter.com/q736QkRS0c

