POTRES U ITALIJI: Conte blizu odlaska iz Intera, Brozović će dobiti novog trenera? Pojavilo se ime glavnog kandidata

Proslavljeni talijanski trener Antonio Conte mogao bi na kraju ove sezone napustiti klupu milanskog Intera, pišu SportMediaset i Tuttosport.

Nerrazurri su u posljednje vrijeme zaredali sa slabijim rezultatima, praktički su ispali iz borbe za naslov prvaka i trenutno se nalaze na četvrtom mjestu Serije A.

Veliko je to razočaranje za klupsko vodstvo jer je Inter u većem dijelu sezone bio pri ili na samom vrhu tablice i počeli su se nadati kako bi mogli opet postati prvaci. No, proteklih tjedana ostvarili su slabe rezultate u utakmicama protiv objektivno lošijih momčadi – Sassuola, Bologne i Verone – te će klupsko vodstvo na kraju sezone sjesti s Conteom i razgovarati o budućnosti.

Sky Sports Italia piše kako postoji mogućnost da će na tom razgovoru doći do razilaženja u idejama te da će Conte dobiti otkaz.

Mediji u Italiji doznaju i kome će se u tom slučaju Inter okrenuti kao novom treneru – najizgledniji kandidat je Talijan Max Allegri koji je ovu sezonu bez angažmana nakon što je 2019. napustio Juventus.

