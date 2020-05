Navodno i mogao dobiti zabranu obavljanja funkcije

Nakon dva desetljeća na čelu Dinama čini se da bi era Mirka Barišića mogla završiti. Priča je to koju je plasirao Jutarnji list i koji navodi da je dugogodišnji predsjednik kluba u teškoj situaciji koja bi mogla završiti njegovom smjenom.

Navodno ga je do te situacija došao zbog prijave koju je u travnju prošle godine pokrenula udruga ‘Dinamo to smo mi’. Prijavili su Barišića Sektoru za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija, zato što smatraju da klub nije postupio prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, ali ni po svom statutu.

Kako piše Jutarnji, GNK Dinamo bio je dužan kao neprofitna organizacija izraditi godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu te isti taj financijski plan usvojiti na sjednici Skupštine najkasnije do 31. prosinca tekuće, 2018. godine, za sljedeću, aktualnu 2019. godinu.

Što stoji u prijavi?

“S obzirom na to da je vidljivo u dnevnom redu Skupštine Dinama održane 18. prosinca 2018., a koji imamo u posjedu, da o programu rada i financijskom planu nije glasano, a kamoli raspravljano, prekršen je Statut kluba, ali i Zakon o financijskom poslovanju Udruge građana, te smo stoga prijavili klub i predsjednika kluba Mirka Barišića kao odgovornu osobu nadležnim tijelima. Time smo još jednom odlučili zaštiti prava članova koje tijela Dinama stalno krše. Vjerojatno će se, kao i u slučaju Igora Kodžomana, u klubu braniti kako je riječ o manjem previdu, ali ovo je nova potvrda da se klubom upravlja potpuno neodgovorno, što i nije čudo s obzirom na to da su se na to navikli zbog dugogodišnje zaštite raznih političkih struktura. Očekujemo da nadležno tijelo Ministarstva financija potvrdi našu prijavu i kazni odgovornu osobu, kao i da se izrekne zabrana obnašanja funkcija u Dinamu sukladno Zakonu o sportu”, poručili su u 17. travnja 2019. iz DTSM-a.

OBJAVLJEN NALAZ INSPEKCIJE, DINAMO OSTAJE BEZ PREDSJEDNIKA? ‘Nelegalna uprava dokazuje da ih brinu samo njihove pozicije’

Jutarnji piše da je njihova prijava navodno je sigla do finalizacije i da bi uskoro moglo stići rješenje Porezne uprave kojim bi zbog nepravilnosti u radu kluba Barišić dobio zabranu obnašanja dužnosti zbog čega je prije malo više do godinu dana morao otići tadašnji predsjenik Uprave Igor Kodžoman.