POTRES NA CAMP NOU, MESSI NAPUŠTA BARCELONU: Iz kluba službeno potvrdili da je Argentinac zatražio odlazak

Po mnogima najbolji nogometaš na svijetu Lionel Messi navodno je prije nekoliko dana navodno poručio novom treneru Barcelone Ronaldu Koemanu da je bliže odlasku nego ostanku u Barceloni, a u utorak su španjolski mediji objavili kako je Argentinac klupskim čelnicima poslao telefaks u kojem ih obavještava da želi ovog ljeta aktivirati klauzulu u svojem ugovoru koja mu omogućava da besplatno napustiti klub.

Katalonski radio RAC1 objavio je da su tu vijest iz kluba i službeno potvrdili.

https://twitter.com/SportsCenter/status/1298317869730738185/photo/1

SUPERBOGATAŠ PRIPREMA TEREN ZA DOLAZAK ARGENTINCA: Počela je ‘operacija Messi’, posao koji bi mogao srušiti sve rekorde

Messija je, prema pisanju Španjolaca, razočarao sastanak s Koemanom na kojem mu je Nizozemac rekao da igra momčadi više neće biti prilagođena njemu.

Španjolski novinar Alfredo Martínez objavio je kako je Argentinac nakon toga odlučio od klupskim čelnicima poslati telefaks u kojem traži raskid ugovora kako bi mogao nastaviti karijeru u drugoj momčadi.

Jedno je sigurno, Messiju sada neće biti problem pronaći novi klub. Inter, Manchester City i PSG glase kao najveći kandidati.

Lionel Messi has tonight sensationally told Barcelona he wants to leave the club and his decision is final. 😳

He has reportedly pulled himself out of training and will activate a clause in his contract that allows him to leave on a free transfer. ✍️ https://t.co/K1qnKhtHIi

— SPORTbible (@sportbible) August 25, 2020