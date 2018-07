POTOP NAŠIH U ENGLESKOJ: Ćorić i Martić ispali u prvom kolu Wimbledona

Borna Ćorić i Petra Martić poraženi su u prvom kolu Wimbledona

Hrvatski tenisač Borna Ćorić ispao je u 1. kolu Wimbledona od 67. igrača svijeta Rusa Daniila Medvedeva s 7-6 (6), 6-2, 6-2 za dva sata igre.

Ćorić je u Wimbledon došao kao 16. nositelj i s osvojenim travnatim tunirom u Halleu, gdje je pobijedio tada prvog igrača svijeta Rogera Federera. No, u meču s mladim Rusom, s kojim ima omjer 1-1, nije bio onaj pravi i nije izgledao dobro na terenu. U trećem setu je tražio i medicinsku pomoć zbog žuljeva na nogama.

Ćorić je donekle dobro igrao u prvom setu

Borna je donekle igrao dobro samo u prvom setu, kada je napravio “break” za 2-1, no izgubio ga je odmah u sljedećem gemu, da bi u “tie-breaku” propustio set-loptu kod 6-5 na servis Medvedeva i više nije došao do poena. U sljedeća dva seta Ćorić je skupio po dva gema, a u cijelom meču je imao samo 6 aseva, tri dvostruke i katastrofalan retern – na prvi servis Medvedeva samo 12 posto, a na drugi 38 posto. U winnerima su bili skoro podjednaki, no Borna je imao 15 neprisiljenih pogrešaka više.

Isto tako, hrvatska tenisačica Petra Martić ispala je u 1. kolu Wimbledona od Ruskinje Jelene Makarove s 6-7 (0), 6-2, 3-6.

Tijesan meč

Martić (WTA 43.) je nakon dva sata i 12 minuta igre izgubila tijesan meč od 35. igračice svijeta. U prvom setu, u kojem su obje tenisačice gubile svoj početni udarac po tri puta, Martić je spasila tri set-lopte u desetom gemu, a potom u “tie-breaku” nije osvojila ni poen. U drugom setu Martić je odigrala sjajno, a u trećem je izgubila svoj servis u drugomu gemu i to nije uspjela dostići.

Bio je ovo njihov prvi međusobni meč.