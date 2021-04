Odluka šest engleskih klubova Manchester Cityja, Arsenala, Manchester Uniteda, Tottenhama, Liverpoola i Chelsea da napuste Superligu samo 48 sati nakon njenog osnivanja, zbog čega sad cijeli projekt dolazi u pitanje, izazvala je brojne pozitivne reakcije.

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin pozdravio je odluku engleskih klubova.

“Vratili su se sada i znam da mogu puno toga ponuditi ne samo natjecanjima, već i cijeloj europskoj igri. Sada je najvažnije da idemo dalje, obnovimo jedinstvo u kojem je igra uživala prije ovog i zajedno idemo naprijed “, rekao je Čeferin.

Branič Manchester Cityja Aymeric Laporte također nije skrivao zadovoljstvo.

“Još uvijek vjerujem da ima puno stvari za popraviti, ali ovo definitivno nije bio pravi put i vrlo sam ponosan što vidim odgovor nogometnih navijača širom svijeta.”

Brtanski premijer Boris Johnsson je reagirao na vijest objavljenu u medijima da se Manchester City i Chelsea povlače iz Superlige, što je kasnije City i službeno potvrdio.

“Odluka Chelseaja i Manchester Cityja je – ako se potvrdi – apsolutno ispravna i pohvaljujem ih na tome. Nadam se da će i ostali klubovi koji su uključeni u Europsku super ligu slijediti njihov vodstvo”, rekao je Johnson.

Bivši napadač i TV komentator Gary Lineker kratko je osvrnuo na vijest: “Vratili smo loptu”.

“Bravo, ljubitelji nogometa. Ovaj prekrasni sport ništa nije bez vas”, rekao je bivši igrač Arsenala Cecs Fabregas.

“Navijači su uvijek bili i uvijek će biti sastavni dio nogometnog kluba Liverpool. Na toliko su načina oni klub. S olakšanjem gledam na to da ih je klub slušao”, kazao je velikan Liverpoola Kenny Dalgliesh.

A branič Barcelone, koja je još uvijek u Superligi, Gerard Pique je dodao: “Nogomet pripada navijačima. Danas više nego ikad.”

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren postavio je screenshot videopoziva sa Salahom i napisao: “Život je puno više od materijalnog”

